مركز محاربة الشائعات: مسؤول محلي ونائب خلف أكثر إشاعات هذا الأسبوع

2019/03/03 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المركز العراقي لمحاربة الشائعات، أن القضاء العراقي واجه أخطر حملة استهداف من قبل اغلب وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز في تقريره الاسبوعي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "أبرز شائعتين للاسبوع الماضي كان مصدرها مسؤول محلي وهي {إعدام خمس مواطنين مختطفين من أهالي النخيب والرطبة} وكان الهدف منها اثارة الذعر بين المواطنين وتخويف التجار خاصة بعد حركة النقل من والى الحدود العراقية الاردنية".وأضاف، أن "الاشاعة الثانية والتي بثتها احدى القنوات ومضمونها كان {اكتمال عودة سياسيين خارج العراق لاسباب سياسية} كان مصدرها عضو مجلس نواب والهدف منها اتهام القضاء بأنه مسيس وغير مستقل للتشويش على الحملات القضائية الاخيرة التي وضعت حدود للكثير من الحالات وعلى رأسها حملات المجلس الاعلى لمحاربة الفساد لفتحه ملفات خطيرة وحساسة".ولاحظ المركز أنه "على الرغم من نفي اعلام مجلس القضاء للخبر الا ان بعض وسائل الاعلام وسياسيين ومحللين ارتكبوا مخالفات مهنية كثيرة وانجرت وراء لغط خبر تم نشره من مصدر خارجي حيث تناولت ٢٨ وسيلة اعلامية وعلى مدار ٤ ايام الخبر دون التأكد من الجهة المعنية بصحته".انتهى

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