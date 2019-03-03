الداخلية: أكثر من 1200 ضربة نفذها العراق على داعش في سوريا

2019/03/03 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، بأن العراق نفذ أكثر من 1200 ضربة على داعش في سوريا.

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