اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في ذي قار

2019/03/03 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل احد المواطنين في ناحية النصر شمال المحافظة.

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