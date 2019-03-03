برشلونة يهزم ريال مدريد بهدف نظيف ويصبح بطل

2019/03/03 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق برشلونة، الفوز على مضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.قدم الفريقان شوطا أولا سريعا ومثيرا، وكانت الخطورة أكبر من ريال مدريد، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي أتيحت لنجومه وتحويلها لأهداف.كما شكل برشلونة خطورة كبيرة، ونجح في التقدم عبر الكرواتي إيفان راكيتش في الدقيقة 26 من زمن المباراة.وفي الشوط الثاني، ضغط الريال بشكل كبير بحثا عن هدف التعادل، وكان قريباً من التعادل، لكن قوة دفاع برشلونة كان له دور كبير في إيقاف أغلب الهجمات.واعتمد الريال بشكل كبير على الجبهة اليسرى له التي شكلت معظم هجمات.وكانت هجمات برشلونة قليلة، لكنها خطيرة عن طريق الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي.بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بقمة جدول ترتيب (الليغا) برصيد 60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة.

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