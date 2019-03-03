الحلبوسي يبحث مع نظيره السوري تفعيل لجان الصداقة بين البلدين

2019/03/03 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ خلال مشاركتهما في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الاوضاع الاقليمية والتعاون بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، إنه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين،وجهود تفعيل لجان الصداقة، والعمل البرلماني المشترك، والتأكيد على جهود تفعيل الدبلوماسية البرلمانية”.وتستضيف الأردن فعاليات […]

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