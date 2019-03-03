2019/03/03 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تظاهر الآف الفرنسيين من حركة السترات الصفراء اليوم للأسبوع السادس عشر على التوالي للتنديد بسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته فيما حاولت الشرطة الفرنسية قمعهم من خلال اعتقال عدد منهم و اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها أن “39” ألفا و”300″ شخص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآلاف من (السترات الصفراء) يواصلون احتجاجاتهم على سياسات ماكرون alansaar.

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