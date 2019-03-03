الاتحاد الأوروبي: تهديد سلامة غوايدو سيزيد الأزمة في فنزويلا توتراً

2019/03/03 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ضرورة حل الأزمة في فنزويلا عبر الوسائل السلمية والديمقراطية والسياسية.وذكرت موغيريني، في بيان لها، أن الاتحاد الأوروبي يتابع مع الشركاء الإقليميين والدوليين الأوضاع في فنزويلا عن كثب.وحذرت من أن تهديد سلامة رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا للبلاد، سيزيد من التوتر في فنزويلا.وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

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