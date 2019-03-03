2019/03/03 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي أن الجزر الایرانیة الثلاث في الخلیج الفارسي ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، تعد جزءاً لا یتجزأ من السیادة الایرانیة، مشدداً على ان ایران لن تتنازل ابداً عن ذرة من حقها التاریخي والمحسوم هذا.جاء ذلك فی تصریح ادلى به قاسمي مساء السبت ضمن شرحه لوقائع الیوم الختامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: لن نتنازل عن “الجزر الثلاث” alansaar.

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