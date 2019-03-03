أسرى فلسطين يصدر تقريره الشهري: 510 حالة اعتقال تعسفي !

2019/03/03 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري (510) حالة اعتقال خلال فبراير من بينهم (72) طفلاً قاصراً، و(18) سيدة وفتاة، بينما ارتقى شهيد داخل سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي .وأوضح “الباحث “رياض الأشقر” […]

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