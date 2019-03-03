يوفنتوس يواجه نابولي في صراع قمة الكالتشيو

2019/03/03 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسافر يوفنتوس إلى نابولي اليوم الأحد لخوض قمة الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، باحثاً عن حسم اللقب نظرياً للمرة الثامنة توالياً.وتحت إشراف مدربه السابق ماوريسيو ساري، شكل نابولي خطراً على فريق “السيدة العجوز”، لكن بعد رحيله إلى تشلسي الإنجليزي وقدوم المخضرم كارلو أنشيلوتي، أصبح الفارق كبيراً بين المتصدر ووصيفه.وصار يوفنتوس، […]

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