2019/03/03 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استهدف الجيش واللجان الشعبية، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان.وأفاد مصدر عسكري أن “مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق وغرب جبل النار وحققت إصابات مباشرة”.جدير بالذكر أن الجيش واللجان تمكنوا اليوم من إعطاب طقم عسكري سعودي قبالة جبل قيس فيما دك سلاح الإسناد المدفعي تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تستهدف تجمعات للمرتزقة في جيزان alansaar.

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