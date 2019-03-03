جنايات النجف: السجن 6 سنوات لمدانين اثنين بترويج فئات نقدية زائفة

2019/03/03 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدرت محكمة جنايات النجف، الاحد، حكمين على مدانين اثنين بالسجن 6 سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة.وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (3 ذاار 2019)، أن “محكمة جنايات النجف اصدرت حكمين على مدانين اثنين بالسجن 6 سنوات على كل واحد […]

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