2019/03/03 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (3 اذار 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر حكمه بشأن رواتب الموظفين ذوي الشهادات المزوّرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر حكمه بشأن رواتب الموظفين ذوي الشهادات المزوّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).