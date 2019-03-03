كوسرت وبارزاني يلتقيان اليوم لتوقيع الاتفاقية السياسية

2019/03/03 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، سيعقد اجتماعاً اليوم مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، فيما كشف

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