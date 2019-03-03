ملاكات بلدية المنصور تزيل تجاوزات لشركة زين للاتصالات

2019/03/03 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد، عن إزالة تجاوزات لشركة امنية وشركة زين العراق بشارع السفارة الاوكرانية ضمن قاطع بلدية المنصور. ملاكات بلدية المنصور بإسناد مديرية حراسات

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