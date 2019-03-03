نجدة بغداد تلقي القبض على عجلة محملة بالحليب المنتهي الصلاحية شرقي بغداد

2019/03/03 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دوريات نجدة بغـداد تلقي القبض على عجلة حمل مع السائق محملة بـ 18 طن من مادة الحليب منتهي الصلاحية في سيطرة حسينية المعامل يروم ادخالها الى محافظة بغداد تم تسليمها مع المضبوطات اصوليا وحسب الاختصاص .

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