عالية نصيف تنتقد إعادة تدوير اشخاص في وزارة الكهرباء وترقيتهم

2019/03/03 | 12:56

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(المستقلة)..انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة إعادة تدوير اشخاص في وزارة الكهرباء وترقيتهم ونقلهم من محافظة لاخرى، مبينة ان هذه الإجراءات الإدارية تحمل الكثير من علامات الاستفهام .

وقالت نصيف :” ان جهات عليا في وزارة الكهرباء تقوم بإعادة تدوير أشخاص بعضهم تمت اقالتهم وتمتعوا بفترة استراحة ثم تمت ترقيتهم وجعلهم مدراء عامين ونقلهم من محافظة الى اخرى، مثلا تم تكليف رئيس مهندسين أقدم بمنصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد وإعفاء المدير العام السابق، وتكليف معاون رئيس مهندسين بمنصب مدير عام الانتاج في المنطقة الشمالية، وتكليف رئيس مهندسين أقدم بمنصب مدير عام الانتاج في المنطقة الجنوبية، وتكليف رئيس مهندسين بمنصب مدير عام التوزيع في المنطقة الجنوبية “.

وأوضحت:” ان أحد هؤلاء من عائلة فيها ثلاث مدراء عامين يتم تدويرهم بين فترة واخرى من مكان الى آخر، ولا أحد يتساءل ما الذي قدموه للمواطن من خلال مناصبهم؟ أين هم من معاناة هذا الشعب؟ وهل يفتخرون بالمنجز الذي حققوه في جباية اجور الكهرباء الباهظة من المواطن الفقير واستمرار قطوعات الكهرباء ليبقى يدفع اجوراً للوزارة ولأصحاب المولدات الأهلية “.

وبينت :” ان ملف الكهرباء لن يتحسن طالما هناك حالة من الفوضى المتعمدة في الوزارة التي اشتهرت بفسادها وكانت وماتزال سبباً في نقمة المواطن العراقي، ولابد للفوضى ان تنتهي عاجلا ام آجلا وبالطرق القانونية “.

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