محافظ ذي قار : تشغيل باصات حديثة لنقل المسافرين من والى مطار الناصرية

2019/03/03 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن استحصال موافقة وزارة النقل العراقية على تشغيل باصات حديثة لنقل المسافرين من والى مطار الناصرية الدولي .

وقال الناصري

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن استحصال موافقة وزارة النقل العراقية على تشغيل باصات حديثة لنقل المسافرين من والى مطار الناصرية الدولي .وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود زودت المطار بعدد من باصات النقل الداخلي الحديثة للعمل على نقل وخدمة المسافرين .واوضح ان الباصات وهي من نوع ( كنغ لونغ ) ارسلت بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بهدف تامين افضل الخدمات للمسافرين وتسهيل عملية تنقلهم من والى المطار .

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