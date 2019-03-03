ارتفاع معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة %0.6

2019/03/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الحد، عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال المدة من شهر كانون الثاني لعام ٢٠١٨ لغاية شهر كانون الثاني من العام

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