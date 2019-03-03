الجزائر تتأهب لإغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

2019/03/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت قوات الأمن الجزائري تعزيزات أمام مبنى المجلس الدستوري وفي الشوارع المحيطة، قبيل ساعات من إغلاق باب إيداع الترشحات لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 من الشهر المقبل.

وتشهد الجزائر تظاهرات منددة بالعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يقدم بعد أوراق ترشحه في السباق الرئاسي.ولم يعد بوتفليقة من سويسرا، حيث يجري منذ الأحد الماضي فحوصا طبية دورية وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة {82 عاماً}، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم.



لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.انتهى

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