بالوثيقة.. قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات ذوي المهن الصحية والمهندسين الزراعيين

2019/03/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات ذوي المهن الصحية والمهندسين الزراعيين.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية ، حيث تمت الموافقة على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٨، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك.انتهى

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