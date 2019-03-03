آخر قوافل سكان الباغوز يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

2019/03/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - الباغوز خرجت القافلة الأخيرة من السكان من بلدة الباغوز، وخرج معها آخر أمراء تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش وهو بوسني واستسلم لكنه رفض التكلم ولو كلمة واحدة.إلى جانب الأمير الداعشي الأسير، تخضع زوجة مسلح داعش آخر للتفتيش من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لأن هؤلاء يحاولون إخفاء البطاقات وأجهزة الهاتف المحمول والأقراص الصلبة التي تحمل معلومات عن داعش، وفي بعض الأحيان يتم العثور على أسلحة بحوزتهن.تتحدث مقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية، بعد قيامها بتفتيش امرأة خرجت من باغوز، وتقول "إنهن يخبئن الأسلحة".ليس أي من الذين يخرجون من الباغوز من أبناء البلدة، بل هم جميعاً أجانب ويتحدثون مختلف اللغات، ومن بقي داخل البلدة قرر أن يقاتل وأن لا يستسلم.تتحدث زوجة أحد مسلحي داعش، لشبكة رووداو الإعلامية، باللغة الانكليزية، وتقول: "أنا، لم أصحب معي غير ولدي، وأريد أن أحميه، فقد مات والده".يُذكر أنه بعد خروج ست قوافل من المدنيين وعوائل مسلحي داعش، على مدى عشرة أيام من البلدة، بدأت العملية العسكرية الأخيرة ضد داعش.وخرج آلاف المدنيين وعوائل مسلحي تنظيم داعش من منطقة "الباغوز" ، حيث يتم جمعهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم تتولى قواتُ الأمن التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية بكوردستان سوريا، وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية، أمر هؤلاء.وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، منذ أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع في منطقة "الباغوز" قرب الحدود العراقية.

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