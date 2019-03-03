نائبة تكشف عن اتفاق سياسي على تسمية رؤساء اللجان بالجلسة الأولى

2019/03/03 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحادي، الأحد، عن اكتمال الاتفاق السياسي بشأن تسمية رؤساء اللجان النيابية، مشيرة الى ان اسماء رؤساء اللجان ستقدم خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاتفاق السياسي على تسمية رؤساء اللجان النيابية جاهز للتطبيق بعد العطلة التشريعية”.وأضافت أن “تقسيم اسماء رؤساء اللجان جرى […]

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