2019/03/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان ايران تعد ضمن

الدول الـ 13 المتقدمة في العالم في مجال تكنولوجيا تخصيب

اليورانيوم.

واوردت وكالة انباء ‘الاذاعة والتلفزيون’ عن كمالوندي حديثه خلال

ملتقى “الابداع وفرص العمل” المنعقد امس السبت، ان منظمة الطاقة

الذرية تتابع بقوة تطوير التقنية النووية، بحيث اصبحت ايران في

عداد الدول الـ13 المتقدمة في مجال تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم،

كما تتابع برامج انتاج الماء الثقيل ومشتقاته وانتاج الاوكسجين

نظير18 ومختلف الادوية المشعة.

واضاف، ان ايران تتابع ايضا استخراج اليورانيوم ومعالجته، وانشاء

محطتين نوويتين جديدتين الى جانب محطة بوشهر الحالية، وانتاج

الكعكة الصفراء، وبرنامج انشاء مركز للعلاج بالايونات، وتصدير

الادوية المشعة الي اكثر من 10 دولة في العالم، وإعادة تصميم

مفاعل اراك للماء الثقيل، والاستثمارات في الاقسام الجديدة للعلوم

المتطورة من قبيل الانصهار النووي وتقنية الكم (الكوانتوم).

وأعلن كمالوندي أن منظمة الطاقة الذرية الايرانية مستعدة لتفويض

الاجزاء غير السيادية في القطاع النووي الى القطاع الخاص

والناشطين الاقتصاديين، بما فيها النشاطات النووية المرتبطة

بالاستخدام الطبي والزراعي والصناعي، او تقبل مشاركتهم من اجل

توفير الارضيات لتحقيق مزيد من التطوير في هذا القطاع

الاستراتيجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ضمن 13 دولة متقدمة بالعالم في تخصيب اليورانيوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ضمن 13 دولة متقدمة بالعالم في تخصيب اليورانيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).