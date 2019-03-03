المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقرار إسترجاع رواتب أصحاب الشهادات المزوّرة

2019/03/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب

الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أوضح في بيان أن المحكمة عقدت

جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت

دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته ، وأضاف أن

المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من

قبل الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة والإيعاز إلى الجهات

ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به وأشار إلى أن المحكمة ردت

الدعوى كون القرار المطعون به إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه

وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم 30

لسنة 2005".

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