العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استهداف خلايا داعش قرب هيت

2019/03/03 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، ان الضربة الجوية التي نفذها طيران التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابي والتي اسفرت عن تدمير نفقاً وقتل عدداً من الارهابيين قرب منطقة هيت غرب الانبار تمت وفق تنسيق ومعلومات دقيقة ومتابعة من الأجهزة الاستخبارية”.

وقال رسول لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى “لديناعمليات نوعية واستباقية تجري معتمدة على الجهد الاستخباري، فالمعركة الان استخبارية لاستئصال ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابي، فضلا عن استخدام الطائرات المسيرة التي تراقب التحركات من خلال الصور الجوية سواء في المناطق الصحراوية او السلاسل الجبلية”.





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