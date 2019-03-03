نصيف تكشف عن تدوير مناصب لعائلة في وزارة

2019/03/03 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، بشدة إعادة تدوير اشخاص في وزارة الكهرباء وترقيتهم ونقلهم من محافظة لاخرى، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء من عائلة فيها ثلاث مدراء عامين يتم تدويرهم بين فترة واخرى من مكان الى آخر.وقالت نصيف في بيان إن “جهات عليا في وزارة الكهرباء تقوم بإعادة تدوير ...

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