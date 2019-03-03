افتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بحضور الحلبوسي

2019/03/03 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- افاد المكتب الاعلامي لمجلس النواب، اليوم الاحد، بافتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.وقال المكتب الاعلامي في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “تم افتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية”.يشار الى ان العراق يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ...

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