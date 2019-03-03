2019/03/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، ان الضربة الجوية التي نفذها طيران التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استهداف خلايا داعش الارهابية قرب هيت ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استهداف خلايا داعش الارهابية قرب هيت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).