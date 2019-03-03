2019/03/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).