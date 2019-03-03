ليفربول يصطدم بإيفرتون في ديربي “الميرسيسايد”

2019/03/03 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تشهد الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباراة “ديربي” أخرى اليوم الأحد، بين ليفربول ومضيفه إيفرتون.ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 1990، ولكن نجاح مانشستر سيتي بقيادة الإسباني ببيب غوارديولا في انتزاع الصدارة قد يضاعف من الضغوط الواقعة على ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب.وانتزع فريق مانشستر […]

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