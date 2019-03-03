اتفاق جديد بين الكويت وقطر

2019/03/03 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام كويتية، إن الكويت وقع اتفاقا مع دولة قطر اليوم الأحد، لتعزيز التعاون وتبال الخبرات.

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