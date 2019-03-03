أمير قطر يدعو باكستان والهند إلى التهدئة وحل الخلاف بالحوار

2019/03/03 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيسي الوزراء الباكستاني عمران خان، والهندي نارنيدرا مودي، داعيا إلى تهدئة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان.

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