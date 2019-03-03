سيناريوهات غزو كوريا الشمالية... أبواب الجحيم تنتظر ترامب

2019/03/03 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لعبة الحرب الخطيرة"، هذا ما وصف به تقرير جديد، يصف به المخاطر التي قد تواجه العالم في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

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