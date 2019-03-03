السليمانية تتصدر نسبة تساقط الامطار في اقليم كوردستان

2019/03/03 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، هطول موجة جديدة من الامطار والثلوج في مدن الاقليم.

وقالت مديرية الانواء الجوية في بيان ورد لشفق نيوز ان "الاجواء في اقليم كوردستان اليوم، ستكون غائمة مع احتمال هطول المطر بنسب مختلفة في بعض المناطق، كما نتوقع ان تشهد المناطق الجبلية هطول موجة جديدة من الثلوج".

وتابع البيان ان نسب الامطار في محافظات اقليم كوردستان هذا الموسم كانت كبيرة جدا، وكالتالي:

اربيل 545.4ملم

السليمانية 827.3ملم

دهوك 721.2ملم

كركوك 328.2ملم

حلبجة 751.5ملم

ووفق التوقعات فان الاجواء ستكون غدا الاثنين 4-3-2019 غائمة مع احتمال تساقط امطار خفيفة وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية باقليم كوردستان.

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