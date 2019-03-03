كوردستان تعلن عطلة بجميع دوائرها الرسمية

2019/03/03 | 13:10

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شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة اعياد انتفاضة شعب كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان ورد لشفق نيوز انه "وبمناسبة احياء ذكرى انتفاضة شعب كوردستان في 1991، سيكون يوم الثلاثاء 5 آذار 2019، عطلة رسمية بجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان".

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