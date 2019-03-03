2019/03/03 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت نسبة المياه في سد دوكان بمحافظة السليمانية، بشكل غير مسبوق، عقب ازدياد نسبة الامطار التي شهدتها المنطقة.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن حمه طاهر جلال مدير سد دوكان قوله ان نسبة المياه المخزونة في سد دوكان ارتفعت بنسبة 506.90 ملم فوق سطح البحر، ونحتاج الى 4 امتار مكعبة فقط لامتلاء السد بشكل كامل.

واضاف "مقارنة مع الاعوام السابقة لم نشهد ارتفاعا بهذا الشكل في نسبة المياه في سد دوكان، وهذا سيساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شحة المياه في المنطقة".

من جانبه، قال حمه امين هورامي المتحدث باسم وزارة الكهرباء ان ارتفاع نسبة المياه المخزونة في سدود اقليم كوردستان يسهم بشكل كبير في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

واشار الى ان محطات التوليد في سد دوكان تعاني من بعض المشاكل التكنيكية وبعد اصلاحها نستطيع زيادة نسبة انتاج الطاقة الكهربائية.

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