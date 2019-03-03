نائب: تصريحات ترامب بتأخر قواته بحسم المعركة اعلان صريح بالفشل

2019/03/03 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي، السبت، تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشان اخفاق وتأخير جنرالاته بحسم المعركة ضد الارهاب في العراق وسوريا بانه إعلان صريح بالفشل, مؤكدا ان الحسم العسكري في العراق كان على يد قادة القوات الامنية والحشد الشعبي.وقال البلدوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم امس […]

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