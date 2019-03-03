2019/03/03 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أمريكية أن من أقلعوا عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بمن تأخروا عنهم في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).