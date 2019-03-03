نجدة بغداد:القبض على ٣٣٠ متسولا في معظم مناطق العاصمة

2019/03/03 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت نجدة بغداد، الاحد، القبض على ٣٣٠ متسولا في معظم مناطق العاصمة.

جاء ذلك في بيان تلتقه وكالة صدى,ان قيادة شرطة بغداد في وقت سابق صباح اليوم الاحد، عن تنفيذها حملة لمكافحة ظاهرة “التسول” في مناطق العاصمة. يذكر أن ظاهرة التسول قد تفاقمت في شوارع العاصمة، سيما بعد احداث عام 2014، خاصة بين الأطفال واشخاص “عرب الجنسية” يتوزعون في الساحات ونقاط إشارات المرور الضوئية والسيطرات، وباتت من المشاهد اليومية المألوفة.

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