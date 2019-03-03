2019/03/03 | 13:15

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عاجل ..افتتاح المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

عاجل ..افتتاح المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

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