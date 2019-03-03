2019/03/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التخطيط يعلن عن معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر كانون الثاني الماضي

03/03/2019 12:46:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "التضخم الشهري لشهر كانون الثاني الماضي ارتفع بمقدار 0.4% مقارنة بشهر كانون الاول الماضي الذي سبقه"، عازيا السبب الى "ارتفاع قسم الاغذية بنسبة 0.2% اضافة الى ارتفاع قسم السكن بنسبة 0.5%".

واضاف الهنداوي ان "معدل التضخم السنوي خلال كانون الثاني 2019 ارتفع ايضا بمعدل 0.4%، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت 2018"، مشيرة الى ان "ارتفاع معدل التضخم السنوي جاء متأثرا بارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2%، اضافة الى ارتفاع اقسام الصحة والنقل والترفيه والثقافة والتعليم تراوح بين 2,4% و9.3%".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

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