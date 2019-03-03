حكومة كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم 7 أيام بهذا الشهر

2019/03/03 | 13:16

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، 3 آذار، 2019، تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم سبعة أيام خلال شهر آذار الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان، سفين محسن دزيي، في بيان: نعلن للمواطنين الاعزاء بأن عطل شهر آذار وبحسب مانص عليه قانون العطل في برلمان كردستان، ستكون يوم الثلاثاء المصادف 2019/3/5 سيكون عطلة رسمية بمناسبة بدء انتفاضة شعب كردستان ضد نظام صدام الدكتاتوري في عام 1991 في مدينة رانية".

وأضاف، أن "يوم الاثنين المصادف 2019/3/11 سيكون عطلة رسمية بمناسبة ذكر توقيع اتفاقية الحادي عشر من آذار لعام 1970 وتحرير مدينة اربيل في انتفاضة عام 1991".

وأشار الى ان "يوم الخميس المصادف 2019/3/14 سيكون عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ميلاد القائد مصطفى بارزاني".

وعن عطلة عيد نوروز، أشار الى انها "تبدأ يوم الاربعاء 2019/3/20 وتستمر حتى يوم السبت 2019/3/23 ويبدأ الدوام الرسمي في مؤسسات حكومة اقليم كردستان يوم الاحد المصادف 2019/3/24".

بغداد اليوم - بغداد

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وذكرت وثيقة صادرة من المجلس بتوقيع الامانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تقرر منح المهندسين الزراعيين المعينين مخصصات هندس

بغداد اليوم - ديالى

أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الاحد (3 اذار 2019)، خلو مخيمات المحافظة للنازحين من اي عوائل داعشية او من ذوي داعش.

وقال مدير المكتب، صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مخيمات النازحين الاربع في ديالى

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، الأحد، 03 آذار، 2019، إن ايران لديها خطة على مدى ثلاث سنوات لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق فيما كشف عن حجم الديون المستحقة على العراق جراء استيراد الطاقة من جارته الشرقية.

ونقلت و

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