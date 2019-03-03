سعياً للتقريب بين الديمقراطي والاتحاد.. البارزاني يستقبل كوسرت رسول ويؤكدان على تعزيز

2019/03/03 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأكد الرئيس مسعود البارزاني ووفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة كوسرت رسول، اليوم الأحد، 3 آذار، 2019، على ضرورة مواصلة جهود تعزيز مؤسسات إقليم كوردستان وروح الأخوة.وزار وفد من الاتحاد الوطني الرئيس البارزاني اليوم للتباحث بشأن تشكيل حكومة جديدة في الإقليم والاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بهذا الشأن.وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البارزاني بأن "اللقاء تناول بالبحث العملية السياسية في إقليم كوردستان والعوائق التي تعترضها وأكد على العمل الجاد ومواصلة اتفاق الطرفين من أجل ترسيخ المؤسساتية وتعزيز مؤسسات إقليم كوردستان بالأخذ بنظر الاعتبار مصالح شعب كوردستان وروح الأخوة وشعور جميع الأطراف بالمسؤولية بما يرقى لتطلعات ومطالب مواطني إقليم كوردستان".وتألف وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي ترأسه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول، من عضوي المكتب السياسي للاتحاد، أرسلان بايز وعماد أحمد، لإطلاع الرئيس البارزاني على الموقف النهائي للحزب بشأن تشكيل الحكومة.وبعد انتهاء الاجتماع، عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعاً ومن المتوقع أن يصدر بياناً لما تمخض عنه، كما من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني غداً الإثنين.وعقد برلمان كوردستان، في 18 شباط 2019 جلسته وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية من الجلسة في وقت لاحق.وشهدت الجلسة انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رئيسة مؤقتة لبرلمان كوردستان لحين مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلسات البرلمان وتحديد مرشحه للمنصب، كما تم انتخاب هيمن هورامي في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومنى قهوجي من المكون التركماني لمنصب النائب الثاني.وفي شهر كانون الأول الماضي، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نائب رئيس الحزب، نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ومسرور البارزاني، لمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان، بعد الاتفاق على إعادة العمل بمؤسسة رئاسة الإقليم عقب تجميدها.

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