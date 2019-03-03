مصرع ثلاثة جنود بسبب السيول في جنوب شرق ايران

2019/03/03 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان لشؤون الامن والشرطة (جنوب شرق ايران) محمد هادي مرعشي، الاحد، عن مصرع ثلاثة من جنود حرس الحدود في مدينة ميرجاوة الحدودية مع باكستان قد لقوا مصرعهم اثر السيول التي اجتاحت المنطقة.وقال مرعشي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “اثر السيول التي اجتاحت منطقة ميرجاوة الحدودية فقد […]

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