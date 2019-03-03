الزوراء بالأبيض الكامل أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

2019/03/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية وموعد الوحدة التدريبية الأخيرة للفريقين على الملعب الرئيسي وملابس الفريقين في المباراة، حيث سيرتدي الزوراء اللون الأبيض الكامل بينما يرتدي الحارس اللون الأصفر الكامل ويرتدي ذوب آهن اللون الأخضر الكامل ويرتدي الحارس اللون الأسود.وستقام المباراة على استاد فولاد شهر في اصفهان، غدا الاثنين عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.انتهى .م ك

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