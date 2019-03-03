الجيل الجديد يتحدث لـ “ناس” عن مذكرة القبض: القضية قديمة وتتعلق بـ”دفع شرطي”

2019/03/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – ناس من: هافال فتاح اكد عضو المجلس الأعلى في حراك الجيل الجديد ئارام سعيد، الأحد، أن صدور أمر قضائي باعتقال زعيم الحراك شاسوار عبدالواحد في هذا الوقت هي “قضية سياسية لا أكثر”.و أضاف سعيد في حديث لـ “ناس كرد” (3 آذار 2019) أن “جهات سياسية تريد اثارة هذه القضية في هذا […]

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