برلماني: يجب إعادة جثث “مقبرة الأيزيديات” واعتبارها جريمة إبادة

2019/03/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، الاحد، إلى التنسيق مع برلمان إقليم كردستان لمتابعة مصير كافة المفقودين جراء جرائم داعش وخاصة المختطفات الايزيديات.وذكر بيان صادر من المكتب الإعلامي للنائب، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (3 اذار 2019)، ان “الكيكي عبر عن دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في […]

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