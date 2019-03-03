الوطني الكردستاني يجتمع باربيل لبحث ما تمخض عن الاجتماع مع بارزاني

2019/03/03 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، اجتماعا في اربيل لبحث ما تمخض عن اجتماع وفده بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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