مصدر: بوادر ايجابية خلال اجتماع بارزاني وكوسرت وقد يتمخض عن التوصل لاتفاق

2019/03/03 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الأحد، عن بوادر ايجابية خلال اجتماع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة كوسرت رسول.

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